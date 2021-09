TT-Analyse: Ultima Ratio gegen die Allmacht der Tiroler Bürgermeister

Das Auskommen zwischen Gemeinderat und Bürgermeister funktioniert in der gelebten Tiroler Praxis so recht und schlecht. Gar nicht selten auch gut, wie all die einstimmigen Beschlüsse landauf, landab zeigen. Der öffentliche Fokus richtet sich aber meist auf drangsalierte Gemeindeobere, denen von Opposition, Bürgerinitiativen bis hin zu anonymen Anzeigern tagtäglich zugesetzt wird. Dass die „Armen“ auch umgekehrt können und dabei über eine enorme Machtfülle verfügen, geht meist unter. Auch weil 98 Prozent der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen die ihnen von Gesetzes wegen zuerkannten Möglichkeiten nicht ausnutzen. Tun sie es doch, bleiben die Gemeinderäte schnell auf der Strecke.