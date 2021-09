Schwaz – Der Schwazer Bürgermeister ist schockiert. Vorige Woche wurde in einer Müllsammelstelle in der Stadt ein Hasenstall samt lebendigen Tieren gefunden. „Und nun wurden drei junge Katzen in einer Sammelinsel entdeckt. Was ist das für eine Einstellung? Wie kann man so einen geringen Respekt vor Lebewesen haben? Da braucht es dringend mehr Sorgfalt“, sagt BM Hans Lintner.