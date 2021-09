Bestseller-Autor Anders Indset: „Wir brauchen mehr zerstörerische Kreation“

Innsbruck – „Die Wirtschaft braucht Philosophie“, braucht Utopie, braucht Chaos und nicht zuletzt „zerstörerische Kreation“, sagt Bestseller-Autor Anders Indset. Der Norweger der, wie er selbst sagt, früher einmal „Hardcore-Kapitalist“ war und heute Wirtschaftsphilosoph ist, befindet sich dieser Tage auf Einladung des Adlerforums in Tirol. Dort wird er vor Unternehmern sprechen – zuvor aber war er zu Gast bei TT-Redakteurin Anita Heubacher im „Tirol-Live-Studio“, wo er über seine Vorstellungen von einer „enkelfähigen Zukunft“ sprach.

📽️ Video | Anders Inset in „Tirol Live“

Denn eines scheint für Indset klar: So wie es ist, kann es nicht bleiben. „Wir müssen uns trauen, ins Chaos einzutauchen“, sagte der Philosoph. Gemeint sei damit aber keineswegs etwas Negatives, vielmehr sei es die „zerstörerische Kreativität“, die die Welt zu einem besseren Ort machen könne. Es müsse jetzt investiert werden, um den Wohlstand für die nächsten Generationen zu erhalten, sagt Indset. Die Politik alleine könne die Veränderung aber nicht herbeiführen, „dort wird in kurzen Zyklen, nicht in Dekaden, gedacht“. Veränderung aber brauche Zeit – der Druck müsse aus der Wirtschaft kommen.