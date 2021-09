Hirschers Leidenschaft und Magie: Ein Weltcupski für Jedermann

Hirscher: Was gibt mehr Sicherheit, als ein Produkt, das spurstabil ist? Auf das du dich verlassen kannst. Ein Auto, das du auf Zug um die Kurve lenken kannst, ist sicher. Ein Auto, das einen Achter im Reifen hat, ist nicht sicher. Sicherheit, um wieder auf unsere Ski zu kommen, vermittelt primär ein stimmiges Set-up. Ich weiß nicht, wie viel wir herumgetüftelt haben, um dieses Set-up für jedermann zugänglich zu machen. Und das ist kein Marketing-Blabla. Ich war selten von etwas so überzeugt wie von diesem Produkt. Man wird den Unterschied spüren. Es steckt so viel Handarbeit drin, deshalb sprechen wir auch von einer Manufaktur.

Hirscher: Bei der Gelegenheit möchte ich auf eine Frage zu meiner privaten Situation antworten: Leider funktioniert nicht immer alles so, wie man es geplant hat. Ich möchte mich wirklich bedanken bei der Laura (Ehefrau, das Paar lebt in Trennung; Anm.) für die 13 Jahre und zwei wundervolle Kinder. Jeder weiß, wie toll Kinder sind, es ist prinzipiell das größte Geschenk, das man haben kann. Und des Weiteren möchte mich bei allen bedanken, die meine Privatsphäre derart respektiert haben, und darum bitten, dass dies weiterhin so gehandhabt wird. Einige haben das nicht geschafft, aber die werden es niemals lernen.

Hirscher: Sagen wir es so: Ich wollte nicht mehr entsprechen, nicht mehr entsprechen müssen. Aufstehen, wann ich will. Schlafen gehen, wann ich will. Am Sonntag nicht um nullneunhundert zu performen und dies schon ein Dreivierteljahr im Vorhinein zu wissen. Es war ganz einfach die Zeit für mich gekommen. Und all das zu machen, für was früher zu wenig Zeit geblieben war. Und sich daran zu freuen, dass man sich selbst neu aufstellen darf. Denn wenn wir uns ehrlich sind: Wenn du einmal in diesem Radl drinnen bist, dann entscheidest du gar nichts mehr selbst.