Seltenes Tiroler Grauvieh im Tiergarten Schönbrunn geboren

Wien – Am 9. September hat am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn ein Tiroler Grauvieh das Licht der Welt erblickt. „Grau wie ein Panzernashorn und auch genauso selten“ sei „Seppl“, informierte der Tiergarten am Donnerstag. Seit 2018 lebt hier, nach einigen Jahren Pause, auch wieder das vom Aussterben bedrohte Tiroler Grauvieh. Österreichweit gebe es lediglich 5000 eingetragene Zuchtkühe, betonte der Geschäftsführer des Tiroler Grauviehzuchtverbands Raphael Kuen.