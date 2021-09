Paralympics-Sieger Ablinger bei Unfall mit Lkw-Anhänger schwer verletzt

Ablinger blickt bereits in die kommende Saison, er möchte ab November mit leichtem Training beginnen und sich auf 2022 mit den Höhepunkten EM in Oberösterreich und WM in Kanada vorbereiten. "Auf diesem Kurs in Übersee habe ich im Jahr 2013 den Weltmeistertitel geholt, diese Strecke liegt mir", zeigt sich Ablinger schon wieder sehr motiviert. (APA)