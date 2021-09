Schmidhofer hat Olympia weiter im Visier: Schnee-Comeback geplant

Bruck a.d. Leitha – Nach ihrer schweren Knieverletzung hat Nicole Schmidhofer einen weiteren Etappensieg auf dem Weg zurück auf die Skirennpiste errungen. Am Donnerstag wagte sich die Steirerin zusammen mit ihren ÖSV-Kolleginnen Ramona Siebenhofer und Michaela Heider bei einem Sponsor-Event nicht nur auf Jet-Ski, sondern danach sogar auf das spektakuläre Flyboard. Die nächste Etappe betrifft bereits die Rückkehr auf Alpinski, die noch im Oktober erfolgen soll.

Die Super-G-Weltmeisterin von 2017 hat sich am 18. Dezember des Vorjahres in Val d'Isere multiple Bänder- und schwerwiegende Gefäßverletzungen im linken Knie zugezogen und musste mehrmals operiert werden. Der Rückkehrprozess verläuft aber planmäßig und nach wie vor ist Olympia im Februar 2022 ein Ziel Schmidhofers. Sie schaue aber immer nur auf die nächste Etappe, habe schon viele durchschritten, betonte die Steirerin. Die nächste sei nun aber doch konkret die Rückkehr auf Schnee bzw. Ski.

Das betonte die 32-Jährige in der "Speedworld" von Pachfurth bei Bruck an der Leitha. Dort zeigte sich die Steirerin schon wieder sehr mutig, stieg sie doch im Zuge eines Termins von Sponsor B+M für spektakuläre Fotos auch auf ein Flyboard. Das ist ein Wassersportgerät, das durch den Rückstoß eines Wasserstrahles mehrere Meter in die Höhe gehoben wird.