Hackerangriff auf Imster Firma: Erpressung um tausende Euro

Imst – Tausende Euro in Bitcoin fordern Hacker von einer Firma in Imst. Die Unbekannten hatten sich am vergangenen Samstag Zugang zu dem Computersystem des Unternehmens verschafft. So konnten sie Daten vom Hauptserver und weiteren Stand-PCs stehlen. In einem Erpresserschreiben verlangten sie eine Bezahlung in virtueller Währung im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags.