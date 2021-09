Zehnjähriger geriet in Pfons mit Fuß unter Reifen von Schulbus

Pfons – Der schnellen Reaktion eines Schulbuslenkers ist es laut Polizei zu verdanken, dass am Donnerstag ein Unfall in Pfons für einen Bub glimpflich endete. Gegen 13.40 Uhr rollte der 54-Jährige mit dem Bus in Schrittgeschwindigkeit auf den Vorplatz der Neuen Mittelschule Matrei am Brenner zu. Obwohl er ihnen deutliche Handzeichen machte, liefen die Schüler schon kurz vor dem Haltepunkt auf den Bus zu.