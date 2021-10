Pletzer-Hotels wachsen im Bezirk Reutte weiter

Hopfgarten – Die Pletzer-Hotelgruppe hat im zweiten Corona-Sommer ihre Auslastung steigern können. Die Sommersaison sei in den Resorts in Hopfgarten, Walchsee, Klagenfurt und Bayrischzell äußerst zufriedenstellend verlaufen, teilte Geschäftsführer Egon Kahr mit. Im Stammhaus „Das Hohe Salve“ sei eine durchschnittliche Auslastung von über 90 Prozent verzeichnet worden. 2020 sei also keineswegs eine Eintagsfliege gewesen, betonte Kahr. „Der Bergsommer ist ein Gewinner der Corona-Krise.“ Auch in den restlichen Pletzer-Resorts hätte die Auslastung gegenüber dem Vorjahr noch einmal leicht zugelegt.