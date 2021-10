Neue Arbeitswelten, neue Spielregeln: Forum der Tiroler Adler Runde

So schilderte etwa Staatssekretär Magnus Brunner seine Vorstellung von „Klimaschutz mit Hausverstand“, in der er den Zugang über die ökosoziale Marktwirtschaft finde: „Zuerst müssen wir das Geld erwirtschaften, das in den sozialen Ausgleich und in ökologische Maßnahmen investiert werden kann. Ohne die erste Säule, also eine erfolgreiche Marktwirtschaft mit Gewinnen, funktioniert es nicht.“