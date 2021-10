Friedhof Almdorf in St. Johann erstrahlt in neuem Glanz

Der Friedhof Almdorf in St. Johann wurde neu gestaltet.

Inzwischen gibt es zwei Trockenmauern, hinter der Terrassenurnengräber Platz finden. „Das hat uns eigentlich unser Friedhofsplaner angeraten. Gerade für ältere Leute oder Personen, die sich nicht so gut bücken können, ist das eine tolle Sache“, erklärt Gschnaller. Vor drei Wochen wurden noch mehr Terrassenurnengräber errichtet. Gschnaller: „Der Trend geht absolut in Richtung Urnengräber.“ Auch das Atrium neben der Kapelle erhielt heuer eine optische Aufwertung durch entsprechende Bepflanzungen. Vor wenigen Tagen wurde in der Kapelle ein Multimediabildschirm installiert.