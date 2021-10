Schreckensszenario Blackout: Tirol probt den großen Notfall

Innsbruck – Plötzlich geht praktisch nichts mehr, weder Kühlschränke, Herde, Personenlifte, automatische Türen, Gondeln in Skigebieten, die Beleuchtung oder Computer-Bildschirme: Diesem dramatischen Szenario stellen sich am 12. November die Einsatzorganisationen und die Landeseinsatzleitung Tirol im Rahmen einer Blackout-Übung. Auf Initiative von LH Günther Platter, der im 2. Halbjahr 2021 den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz innehat, gibt es auch an verschiedenen Orten in ganz Österreich Blackout-Übungen, an denen sich mehrere Bundesministerien und die anderen Bundesländer mit verschiedenen Übungsmaßnahmen beteiligen.