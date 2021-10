Schulabmeldungen: Land Tirol untersagt Lerngruppe den Unterricht

Innsbruck – Es sind vier Bescheide des Bundesverwaltungsgerichts, die das Problem mit dem häuslichen Unterricht in seiner gesamten Dimension aufzeigen. 545 Kinder wurden heuer in Tirol vom Unterricht abgemeldet, mehr als in den vergangenen Jahren. Die Corona-Krise befeuerte die Entwicklung, auch weil die Eltern gegen die regelmäßigen Tests im normalen Unterricht sind.