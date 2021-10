Bremsen versagten: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Weißenbach am Lech

Weißenbach am Lech – Weil die Bremsen ihres Autos angeblich plötzlich nicht mehr funktionierten, ist eine 24-Jährige am Donnerstagabend auf der Ehenbichler Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt.

Zu dem ungewöhnlichen Unfall kam es kurz nach 20 Uhr. Die junge Einheimische kam auf der L260 aus Richtung Rieden und wollte an der Einmündung der Ehenbichler Straße in die Lechtalstraße anhalten. Das funktionierte laut Angaben der Lenkerin jedoch nicht. Der Pkw der Frau rollte weiter und prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite eines anderen Autos, das vom Kreisverkehr Weißenbach in Richtung Reutte unterwegs war.