Sicherheits-Schulstartpakete machen Kinder sichtbarer

Kematen – 853 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren wurden im Jahr 2020 österreichweit bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt, in Tirol waren es 28. Am gefährlichsten sind dabei die dunklen Monate Oktober bis März, in denen die Kinder in der Früh vielfach im Dämmerlicht unterwegs sind – rund 70 % der Schulwegunfälle entfallen auf diesen Zeitraum.