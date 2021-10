Euregio-Rat: „Bewältigung der Pandemie nur mit Gemeinden möglich“

Hall – Zehn Jahre nach Gründung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) oder besser gesagt der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino als grenzüberschreitende Verwaltungseinheit versucht die Euregio tiefere Wurzeln zu schlagen. Nicht nur in den Köpfen der Menschen im Bundesland Tirol, in Südtirol oder im Trentino, sondern jetzt in den Gemeinden. Der erste Euregio-Gemeindetag am Donnerstag in Hall sollte das Startsignal sein.