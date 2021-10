Die Haie müssen auswärts gegen Laibach einen Schritt nach vorne machen

Die Haie bauen beim schweren Auswärtsspiel in Laibach heute auf die Rückkehr von Kreativ-Perle Alex Dostie (l.).

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie müssen sich heute (19.45 Uhr) beim Gastspiel in Laibach warm anziehen, denn der slowenische Liga-Rückkehrer fuhr nach der 3:4-Niederlage im ersten Match in Innsbruck drei Siege in Serie gegen Graz (5:2), Bozen (6:2) und Linz (6:3) mit insgesamt 17 Toren ein.