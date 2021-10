Regionalbad-Pläne, KlimaTicket und Armut: Das war „Tirol Live"

📽️ Video | Die komplette Folge von „Tirol Live" am Freitag

Caritas-Direktorin über Armut und Freiwilligenarbeit in Tirol

Die neue Caritas-Direktorin der Diözese Innsbruck, Elisabeth Rathgeb, gab bei „Tirol Live" am Freitag Einblicke in die Armutsbekämpfung. Sie erzählte über die verschiedensten Angebote in der gerade begonnenen Freiwilligenwoche und den Stellenwert des Ehrenamtes in Tirol. Außerdem machte sie auf die steigende Nachfrage nach der Caritas-Sozialberatung während der Corona-Krise aufmerksam.

📽️ Video | Elisabeth Rathgeb in „Tirol Live“

Bürgermeister über Schwimmbadpläne im Unterland

Nach der Wave-Schließung in Wörgl sitzen die Schwimmsportler im Tiroler Unterland auf dem Trockenen. Langkampfens Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser strebt ein neues Regionalbad samt Schwimmleistungszentrum an. „Langkampfen alleine steht als Betreiber oder Errichter eines Regionalbades nicht zur Diskussion“, betonte er. „Es steht im Unterland die Frage im Raum, wie der Notstand an Waserfläche aufzufüllen wäre." Welche genauen Pläne er hat und wie das bezahlt werden soll, erklärte er bei „Tirol Live“.

📽️ Video | Andreas Ehrenstrasser in „Tirol Live“

VVT-Chef zu KlimaTickets und Öffi-Angebot in Tirol

Am Freitag begann der Vorverkauf des bundesweiten KlimaTickets. Was das für Inhaber von Jahreskarten bedeutet und wann sich der öffentliche Verkehr von der Corona-Krise erholen wird – Alexander Jug, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Tirol (VVT), gab in „Tirol Live“ die Antworten dazu.

📽️ Video | Alexander Jug in „Tirol Live“

