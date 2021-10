20 Schweine als lebende Vogelscheuchen am Flughafen Amsterdam

Über den Einsatz von Schweinen als lebende Vogelscheuchen hatte der Airport am 24. September informiert – wohl auch, damit sich Passagiere nicht über den Anblick von Borstenvieh in Rollbahnnähe wundern. Es gehe darum, „ein Optimum an Flugsicherheit zu gewährleisten“, hieß es in der Pressemitteilung. Das Pilotprojekt ergänze eine Vielzahl technischer Maßnahmen zur Vogelabwehr, von Soundgeneratoren bis zu Laser-Beamern. Ob der Schweine-Einsatz wirklich etwas bringt, wird laut Airport-Angaben mit Hilfe eines speziellen Vogel-Radars sowie durch Vogelbeobachtung geprüft. (APA/dpa)