Papst empfängt US-Präsident Biden am 29. Oktober zu erstem Besuch

Obwohl es sich bei den Treffen mit den Staatsoberhäuptern um diplomatische Anlässe handelt, ist die Präfektur für die Organisation und das Protokoll der Treffen zuständig. Biden traf Papst Franziskus zum ersten Mal im September 2015, als der Pontifex am Welttreffen der Familien in Philadelphia teilnahm. Zu dieser Zeit war Biden Vizepräsident der Obama-Regierung. Am 29. April 2016 besuchte Biden den Vatikan, um an einem Gipfel über regenerative Medizin teilzunehmen.