Presserat rügt derstandard.at für zu detaillierte Gerichtsreportage

Wien – Der Presserat rügt derstandard.at für eine zu detaillierte Gerichtsreportage über sexuelle Missbrauchsfälle. Der am 15. April erschienene Artikel „Prozess gegen Stiefvater um nicht geglaubte Vergewaltigungen“ verletzt laut dem Selbstkontrollorgan die Punkte 5 (Persönlichkeitsschutz) und 6 (Intimsphäre) des Ehrenkodex für die österreichische Presse. Die Onlinenachrichtenseite der Tageszeitung Der Standard ist laut einer Aussendung ihrer Filterfunktion nicht nachgekommen.

Der Artikel dreht sich um eine Gerichtsverhandlung am Straflandesgericht Wien. Dabei stand ein 56-Jähriger als Angeklagter im Zentrum, der sich jahrelang an seinen Stieftöchtern vergangen haben soll. Die Vernehmung des Mannes wird teilweise wörtlich wiedergegeben. Zudem sind mehrere Zitate mit detailreichen Schilderungen der Missbrauchsfälle angeführt.

Eine Leserin kritisierte gegenüber dem Presserat die detaillierte Schilderung der Sexualstraftaten, woraufhin das Selbstkontrollorgan ein Verfahren einleitete, an dem die Medieninhaberin samt Anwältin teilnahm. Der Autor führte in einer schriftlichen Stellungnahme an, dass die Gewalttaten gegen ein minderjähriges Opfer nicht näher geschildert würden, ausführlicher sei man auf zwei andere mutmaßliche Vergewaltigungen mittlerweile volljähriger Frauen eingegangen. Die Darstellung gewisser Details zur Tat seien essenziell, um Verständnis für die gerichtliche Entscheidung entwickeln zu können. Es bestehe ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit daran, Kenntnis über diese aufrüttelnden Taten zu erhalten. Der Persönlichkeitsschutz sei laut dem Autor gewahrt.