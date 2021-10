Tarrenz – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Freitagvormittag in Tarrenz. Ein 32-jähriger Mann war auf einem Firmengelände gegen 11 Uhr mit Ladetätigkeiten an einem Lkw beschäftigt. Dabei stürzte er aus zwei Metern Höhe rückwärts auf den Asphalt. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)