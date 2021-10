Kanadier soll Österreichs Skeletonis entwickeln

Ein Handschlag für die Zukunft: ÖBSV-Präsident Roman Schobesberger und sein Trainer Jeff Pain. © Kristen

Von Günter Almberger

Innsbruck – Ein Vertrag als österreichischer Skeleton-Nationaltrainer war in der jüngeren Vergangenheit gleichbedeutend mit einem Platznehmen auf dem Schleudersitz. Martin Rettl trat wegen fehlender Perspektive 2015 zurück, Michael Grünberger wurde 2018 gekündigt, im März dieses Jahres wurde dann die Zusammenarbeit mit Walter Stern vom Österreichischen Bob- und Skeleton-Verband (ÖBSV) beendet. Ein enormer Verschleiß an Trainern, wenn man bedenkt, dass in Sportarten wie Skeleton meistens in Olympia-Perioden von vier Jahren geplant wird.

Am kommenden Montag hebt der Bob- und Skeleton-Weltcup-Tross geschlossen von Frankfurt aus nach Peking ab, um dort die ersten Trainings- und Wettkampffahrten zu bestreiten. Gerade noch rechtzeitig vor dem Abflug in die Olympia-Saison präsentierte der ÖBSV seinen neuen Coach. Dieses Mal griff man nicht auf heimische Kompetenz zurück, sondern baut mit dem Kanadier Jeff Pain auf internationales Know-how. Der Vertrag des zweifachen Weltmeisters (2003/2005) läuft vorerst nur über ein Jahr. Kontinuität klingt anders. Doch die ÖBSV-Spitze rund um Präsident Roman Schobesberger und Sportdirektor Christian Auer plant langfristig mit Pain: „Jeff ist einer der begehrtesten Trainer im Skeleton-Zirkus, nur dank der guten Beziehungen von Christian (Auer, Anm.) konnten wir ihn verpflichten. Nach einem Jahr setzen wir uns wieder zusammen und hoffen, mit ihm bis zu den Winterspielen 2026 ein erfolgreiches Team aufzubauen“, erklärt Schobesberger.

Auer war einst für zwei Saisonen lang selbst Trainer von Pain (unter anderem beim WM-Titel 2003 in Nagano). Der Kontakt ist über all die Jahre nicht abgerissen. So konnte Auer durch die freundschaftlichen Beziehungen den 50-Jährigen überzeugen. „Jeff ist eine absolute Wunschlösung. Mit ihm bekommen wir nicht nur einen Coach, der viel im Mentalbereich arbeitet, sondern auch einen absoluten Fachmann für Technikarbeit und Kufenmaterial“, betont der Sportdirektor.

Der rot-weiß-rote Neo-Coach, der zuletzt in China arbeitete, zeigte sich „begeistert“ von seinem künftigen Aufgabengebiet: „Es ist eine große Ehre für mich! Ich hoffe, ich kann dem Team helfen und die Entwicklung vorantreiben.“ Pain ist hauptamtlich beim ÖBSV angestellt. Allerdings sind Kooperationen mit anderen kleinen Skeleton-Nationen in Planung, die dann von dem Kanadier mitbetreut werden. „Es werden maximal zwei, drei Nationen sein. Es soll nicht ausufern. Unsere Athleten profitieren vom gemeinsamen Training, denn der Konkurrenzkampf soll bereits dort beginnen. Und wir als Verband profitieren finanziell, da sich die anderen Verbände an den Trainer-Kosten beteiligen“, verrät Auer.