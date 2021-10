ROCKdays im Pillerseetal waren wieder ein voller Erfolg

St. Ulrich a. P. – Die ROCKdays haben sich mittlerweile als Outdoor- und Kletterfestival im Pillerseetal etabliert, heißt es seitens des Tourismusverbands. Was ursprünglich als rein sportliche Veranstaltung angefangen hat – das Spektakel beim Teich der Forellenranch in St. Ulrich mit der 15 Meter hohen Kletterwand lockte bis zu 1000 Zuseher an –, hat sich laut Kuen hin zu einer touristischen Veranstaltung für Familien entwickelt.