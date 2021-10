Schwazer Alltagsheldinnen: „Zeigen, was für tolle Frauen es gibt“

„Egal, woher die Frauen kommen oder welche Ausbildung sie haben – alle haben eine große Lebenserfahrung, einen extremen Schatz, wovon jeder profitieren kann. Man muss nur zuhören und die Menschen so nehmen, wie sie sind“, sagt Stolz. Doch oftmals würden Frauen ihr Licht unter den Scheffel stellen. „Sie meinen, es sei nichts Besonderes, was sie so geschafft haben, was sie bewirken, wer sie sind. Aber das stimmt gar nicht. Manchmal muss man ihnen das klarmachen und dadurch auch anderen zeigen, wie besonders jede ist“, erklärt Stolz.