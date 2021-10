„Another Coin for the Merry-Go-Round“: Berufsjugendlich bis zum Exzess

Innsbruck – Das Leben ist eine Party, ja klar! Durchzechte Nächte in versifften Kellerlokalen, dröhnende Musik, das nächste Rauschmittel stets griffbereit – sofern jemand die nötigen Euros dafür lockermachen kann. Das klingt nach jugendlichem Sturm und Drang, und man weiß: Das legt sich wieder. Normalerweise. Bald schon ist man froh, morgens nicht mehr verkatert in einem verdreckten Irgendwo aufzuwachen.

In „Another Coin for the Merry-Go-Round“, dem Spielfilmdebüt des österreichischen Regisseurs Hannes Starz, treffen wir ein Quartett von Berufsjugendlichen. Anna (Valerie Pachner), Niko (gespielt von Wienerlied-Pop-Poet Voodoo Jürgens), Jools (Tinka Fürst) und Ilias (Max Bogner) wehren sich unter Aufbietung letzter Kräfte gegen das Erwachsenwerden. Die 30 sind überschritten, doch noch immer lautet das Motto „Rausch statt Realität“.