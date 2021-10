VVT-Geschäftsführer Jug in „Tirol Live“: VVT startet „on demand“ 2022

Innsbruck – Das am Donnerstag auch mit der Ostregion finalisierte und seit gestern im Vorverkauf erhältliche „Klimaticket“ (vormals 1-2-3-Ticket) sei ein „Meilenstein“. Davon gab sich der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Tirol (VVT), Alexander Jug, gestern im Interview in „Tirol Live“ überzeugt. Die Nutzung von allen Öffis in ganz Österreich über ein Jahr für nur drei Euro pro Tag sei vom Preis-Leistungs-Verhältnis her „unschlagbar“.