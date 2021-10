Internes EU-Papier: Klags-Aufruf gegen Tiroler Fahrverbote

Brüssel, Innsbruck – In einem elfseitigen, internen Schreiben der EU-Generaldirektionen für Verkehr, Umwelt und Binnenmarkt an die Kommission drängen diese mit Nachdruck darauf, gegen Österreich aufgrund der Tiroler Lkw-Fahrverbotsverschärfungen ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten bzw. in Aussicht zu stellen.