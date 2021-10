Milser Technologie-Entwickler Westcam wächst und holt Großauftrag

Mils – Der Tiroler Technologie-Entwickler Westcam hat trotz der Corona-Pandemie volle Auftragsbücher und will wachsen. Das Unternehmen profitiert vor allem vom starken Trend zur Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie. „Das Thema tut uns sehr gut“, sagt Westcam-Geschäftsführer Markus Ebster zur TT.

Aktuell hat die Hightech-Firma mit Sitz in Mils einen Großauftrag aus Oberösterreich an Land gezogen. Das Unternehmen Hammerer Aluminium Industries, kurz HAI, bestellte eine 3D-Messmaschine zur automatisierten Qualitätskontrolle von Aluminium-Strangpressprofilen. Solche Profile werden vor allem in der Automobilindustrie gebraucht. Der Auftragswert liege bei einer knappen halben Million Euro, erklärte Ebster. Auch KTM, Plansee und Thöni zählen zu Kunden in diesem Segment.