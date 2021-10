Jeep Grand Cherokee: Noch mehr Luxus für das Edel-SUV

Auburn Hills – Mit der Langversion des Grand Cherokee ist Jeep schon vor einigen Monaten an die Öffentlichkeit gegangen, nun folgt die Vorstellung der neuen Generation der Basisvariante. Trotz der nicht abflauenden Kritik an großen Sport Utility Vehicles hält Jeep am Erfolgskonzept des Oberklasse-SUV fest – kein Wunder, denn immerhin verweist die Marke auf mehr als sieben Millionen verkaufte Einheiten weltweit seit seiner Weltpremiere im Jahr 1992 auf der North American International Auto Show in Detroit.