Feilschen um Zentrum im Unterland für den Tiroler Schwimmsport

„Es steht im Unterland die Frage im Raum, wie der Notstand an Wasserfläche aufzufüllen wäre“, sagt Andreas Ehrenstrasser, Bürgermeister von Langkampfen, im Interview mit TT-Redakteurin Jasmine Hrdina auf „Tirol Live“ – abrufbar auf tt.com. Während nämlich am Standort des Wave bald die Abbruchbagger auffahren und an die wirtschaftliche Verwertung gedacht wird, zimmert der Langkampfner Ortschef an einem Schwimm-Leistungszentrum, die TT berichtete. Im Auftrag des Landes, wie er betont.