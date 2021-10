Neuer Peugeot 308: Französisches Mittel-Mehr

Cannes – Es ist nie leicht, nach einem Star aufzutreten – die Schuhe des eigenen Vorgängers muss sich der neue 308 aber erst einmal anziehen: Der wurde 2014 nicht nur zum Auto des Jahres gekürt, sondern seitdem auch noch gute 1,3 Millionen Mal verkauft. Um an diesen Erfolg anzuschließen, hat Peugeot die Grundtugenden belassen, sie aber mutig eingekleidet und auch das Bedienkonzept neu überarbeitet. Im Design hebt der 308 sich vom erst kürzlich präsentierten Plattform-Bruder DS4 bewusst ab – es ist kühler und technischer, die lange Haube tritt hier deutlicher zu Tage. Die abfallende Front trägt einen weit ausladenden Kühlergrill mit dem neu gestalteten Markenlogo in Schildform darauf. Das prangt jetzt auch selbstbewusst an den Flanken und am Heck, an dem sonst die weit ausgestellten Leuchten auffallen.