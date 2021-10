Hypo Tirol startet im alten Zuhause in die neue Volleyball-Realität

Innsbruck – Fred Winters, Gabriel Chocholak oder Dougi da Silva sind ein Stück Tiroler Volleyball-Vergangenheit. Die Gegenwart gehört den Youngsters rund um Finn Örley und Co. Und die sollen nach dem Aufstieg in die AVL ihr eigenes Erfolgs-Kapitel schreiben. Daran ändert auch die Auftaktniederlage in Klagenfurt nichts an dem Vorhaben. Heute (18 Uhr) wartet mit Weiz der nächste schlagbare AVL-Gegner.