Wacker-Trainer Bierofka macht seinen „Jungs“ die Mauer

Innsbruck – „Es wurde alles aufgearbeitet, was nicht gepasst hat. Klar, dass der Ton etwas schärfer war“, ist für Daniel Bierofka die letzte Woche abgehakt. Auch der gesamte Kader sprach intern Klartext. Dass an der Einstellung gezweifelt wird, kann und will Bierofka nicht gelten lassen. Vor dem morgigen „Schlüsselspiel“ gegen BW Linz macht der FCW-Coach demonstrativ die Mauer für seine Kicker: „Die Mannschaft hat eine schwere Zeit durchgemacht und verdient es nicht, an den Pranger gestellt zu werden. Wenn schon, dann soll eben ich kritisiert werden, aber nicht meine Jungs, denn die sind charakterlich schwer in Ordnung.“