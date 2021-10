Neuerlicher Brand in Stanz: Geräte in Stadel wurden komplett zerstört

Vergangene Woche (im Bild) stand die Feuerwehr in Stanz wegen des Brandes eines Wirtschaftsgebäudes im Großeinsatz. Jetzt gab es neuerlich Brandalarm.

Stanz – Schon wieder hat es am Wochenende für die Feuerwehren in Stanz und Landeck Brandalarm gegeben: Vor genau einer Woche war es bei einem Stanzer Bauernhof zu einem Vollbrand gekommen, bei dem das Gebäude und der Stall völlig zerstört wurden.

In der Nacht auf Samstag dann der nächste Brand: Beinahe zeitgleich wie beim Brand vor einer Woche brach gegen 3.30 Uhr ein Feuer in einem Stadel aus. Zwar konnten die alarmierten Feuerwehren die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, an den darin befindlichen Geräten – einer Schlepper, einer Mähmaschine, zwei Motorsägen und einem Motorrad – entstand aber Totalschaden. Brandermittler des Landeskriminalamts haben ihre Arbeit aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.