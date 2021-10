Zuhal Mössinger-Soyhan: „Ich musste den Kopf nutzen“

Zuhal Mössinger-Soyhan im Haus der Begegnung in Innsbruck. © Rita Falk

Von Andrea Wieser

Innsbruck – Zuhal Mössinger-Soyhan sitzt im Rollstuhl. Mit überstrapazierten Metaphern zu diesem Umstand kann sie nichts anfangen. Am meisten ärgert sie die Formulierung „Sie ist an den Rollstuhl gefesselt“. Wenn sie das über sich hört, möchte sie am liebsten scherzhaft antworten: „Dann sollten wir doch die Polizei rufen.“ Die deutsch-türkische Journalistin lacht lieber, als sich bemitleiden zu lassen.

Humor und Resilienz ist das, was die 56-Jährige aus Karasu in der Türkei, 200 km östlich von Istanbul, ausmacht. Prüfungen musste sie früh erfahren. Die Geschichte ihrer Kindheit ist so abenteuerlich, dass es ans Unglaubliche grenzt. Im Alter von drei Jahren wird sie in ihrer Heimat bei einem Erdbeben verschüttet und sieben Stunden später gefunden. Ihre Eltern glauben, ihre Tochter sei gestorben, doch bei der Totenwaschung öffnet sie die Augen. „Ich erinnere mich gut an den Moment, als ich aufwache und einfach beginne, laut zu schreien“, sagt Mössinger-Soyhan im Interview diese Woche in Innsbruck.

Diese Geschichte wäre für sich alleine schon guter Stoff für ein Leben. Im Nachhinein betrachtet ist es aber nur der erste Teil einer belebten Biografie. Denn als nach mehreren Untersuchungen, das Mädchen hat massive Knochenbrüche erlitten, klar ist, dass sie in der Türkei nicht ausreichend medizinisch versorgt werden kann, reist die Familie nach München.

© Rita Falk

Dort hören sie das erste Mal die Diagnose: Glasknochenkrankheit. Die Brüche waren also nicht nur dem Unfall, sondern auch einem Gendefekt geschuldet. Der Mangel an Kollagen lässt bei Betroffenen die Knochen zu wenig elastisch werden, sodass diese, je nach Schwere der Krankheit, brechen können.

Es folgt ein Leidensweg für die Patientin, aber auch weitreichende persönliche Konsequenzen für die Familie. Die Eltern verlegen ihr Leben mit vier weiteren Geschwistern, Mössinger-Soyhan hat noch drei Brüder und eine Schwester, nach München. Die kranke Zuhal, das mittlere Kind der Familie, soll die beste Behandlung bekommen.

Der kulturelle Konflikt wiegt schwer. Mössinger-Soyhan fühlt sich verloren: „Ich war umgeben von Kindern mit deutschem Namen. Auf dem Schild an meinem Krankenhausbett stand einer, der fremd war.“ Deswegen will sie eine Zeit lang lieber Sonja heißen: „Aber das nahm mir auch keiner ab“, muss sie heute darüber lachen. Den Konflikt löst sie schließlich damit, die Sprache zu lernen. „Ich möchte bitte Tee“, ist ihr erster deutscher Satz.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist für Zuhal Mössinger-Soyhan der Weg durch das deutsche System vorgegeben. „Ich war an Orten, die damals noch ,Einrichtungen‘ hießen“, erinnert sie sich. Die Krankheit bestimmt ihr Leben, doch das interessiert sie wenig. „Mir war klar, ich musste den Kopf nutzen“, sagt sie und tippt sich an die Stirn.

Sie macht als junge Erwachsene die Matura nach, studiert Politikwissenschaften und absolviert die renommierte Deutsche Journalistenschule. Schließlich steigt sie nach Umwegen über das Privat-TV beim Bayerischen Rundfunk ein, spezialisiert sich auf Interview-Formate und moderiert auch vor der Kamera. Sie ist bis heute die einzige Frau im Rollstuhl, die das gemacht hat.

© Rita Falk

Mössinger-Soyhan ist heute einen Meter dreißig groß, das hat ihr die Krankheit eingebracht. Der Rollstuhl ist aufgrund einer Beinfehlstellung ihr Fortbewegungsmittel. Von permanenten Knochenbrüchen ist sie derzeit nicht betroffen. Im letzten Jahr zog sie sich jedoch einen Schädelbruch zu. „Ich bin mit dem Rollstuhl umgekippt, das war ein harter Schlag. Da hätte sich jeder andere auch den Kopf gebrochen“, sagt sie.

Vor zehn Jahren ist es in ihrem Privatleben zu einer Veränderung gekommen, sie hat geheiratet. Axel Mössinger ist der Mann an ihrer Seite. Nach Innsbruck hat er sie diese Woche begleitet. Sie war als Moderatorin zu Besuch und führte durch die Diskussion „Spannungsfeld Selbstbestimmung – Zwischen Freiheit & Verantwortung“, im Haus der Begegnung. Geladen hatten die Lebenshilfe Tirol und das Caritas Bildungszentrum. Das Recht auf Selbstbestimmung ist in der UN-Behindertenrechtskonvention festgehalten – es gilt also für jeden Menschen.

Ein fremdbestimmtes Leben kann man sich für Mössinger-Soyhan, die eigentlich gerne einmal Barack Obama interviewen möchte, nur schwer vorstellen. Es ist eher anders herum. „Nach dem frühen Tod des Vaters bin ich ein wenig in die Rolle des Familienoberhaupts gerutscht.“ Sie ist eine Art Managerin, die für die Geschwister und die 80-jährige Mutter die Behördenwege organisiert.

Weniger schwarz-weiße Schranken im Kopf der anderen, wenn es um Behinderung geht, wünscht sie sich sehr. „Mir traut man entweder nichts zu oder ich werde total überwertet“, sagt sie über ihre Außenwirkung. Aber das stimme beides nicht.