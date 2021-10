Erdbeben der Stärke 7,3 zwischen Vanuatu und Fidschi

Suva/Port Vila – Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat sich am Samstag im Südpazifik östlich von Australien ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben zwischen den Inselstaaten Vanuatu und Fidschi in einer Tiefe von knapp 536 Kilometern. Die nächstgelegene Stadt sei das etwa 453 Kilometer entfernte Nadi auf der Fidschi-Hauptinsel Viti Levu, so die US-Behörde. Unbekannt war zunächst, ob es dort oder in anderen Städten Schäden oder Opfer gab.