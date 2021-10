23-jähriger Mann geriet am Bahnhof Villach in Zug-Oberleitung

Villach/Edirne – Ein Mann ist Samstagfrüh am Hauptbahnhof Villach in die Zug-Oberleitung geraten. Das Unfallopfer erlitt schwerste Verbrennungen, wie die ARA Flugrettung am Vormittag bekannt gab. Der lebensgefährlich Verletzte wurde nach erster notfallmedizinischen Versorgung vom des RK-1 ins Uniklinikum nach Graz geflogen. Die Ursache des Unfalls war noch Gegenstand von Erhebungen, hieß es vonseiten der Flugrettung.