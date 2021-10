Explosionsopfer am Ossiacher See tauchte aktiv nach Kriegsrelikten

Einsatzkräfte in der Nähe des Unfallortes am Ossiacher See.

Steindorf – Der 59-jährige Mann, der am Freitagvormittag bei einer Explosion eines Kriegsrelikts am Ossiacher See ums Leben gekommen ist, hatte zuvor im See aktiv nach Kriegsrelikten gesucht. Der Urlauber aus Sachsen-Anhalt hatte sich dazu mit einem Freund in einem Appartement in Steindorf (Bezirk Feldkirchen) am See eingemietet. Der 43-jährige Mitbewohner hatte die Einsatzkräfte verständigt, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag gegenüber der APA schilderte.