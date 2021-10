Von Dachziegel getroffen: Kind starb bei Urlaub auf Mallorca

Palma de Mallorca – Die kleine Tochter eines Touristen-Ehepaares aus den Niederlanden ist auf Mallorca ums Leben gekommen, nachdem sie am Freitag im Hotel von einem herabfallenden Ziegelstein am Kopf getroffen worden war. Das 14 Monate alte Kind sei am Samstag in der Universitätsklinik der Insel-Hauptstadt Palma seinen Verletzungen erlegen, berichteten die Zeitung Diario de Mallorca und andere Regionalmedien. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Tod des Kindes. Der Unfall werde untersucht.