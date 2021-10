Das Match im Re-Live: Kitzbühel stoppte Erfolgslauf von Leader Telfs

Der SV Telfs kassierte am Samstag die erst dritte Saisonniederlage in der tt.com Regionalliga Tirol. Die Oberländer mussten sich auswärts dem FC Kitzbühel 1:3 geschlagen geben. Dennoch liegt Telfs in der Tabelle weiter komfortabel in Führung. Der Vorsprung auf Verfolger Wörgl beträgt sechs Zähler. Bei uns könnt ihr euch das Match im Re-Live noch einmal anschauen.