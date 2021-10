Tore und Highlights im Video: Kitzbühel stoppte Leader Telfs

Der SV Telfs kassierte am Samstag die erst dritte Saisonniederlage in der tt.com Regionalliga Tirol. Die Oberländer mussten sich auswärts dem FC Kitzbühel 1:3 geschlagen geben. Dennoch liegt Telfs in der Tabelle weiter komfortabel in Führung. Der Vorsprung auf Verfolger Wörgl beträgt sechs Zähler. Bei uns könnt ihr euch die Tore und die Highlights der Partie sowie das Match im Re-Live anschauen.