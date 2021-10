FC Wacker unter Zugzwang: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Innsbruck – Man kann es drehen und wenden, wie man will – fabriziert der FC Wacker am Sonntag ab 10.30 Uhr im Heimspiel gegen BW Linz eine ähnlich peinliche Pleite wie zuletzt beim GAK, dann ist ordentlich Feuer am Tivoli-Dach. Dessen sind sich alle bewusst beim FC Wacker, dementsprechend wird eine Reaktion erwartet. „Wenn nicht jetzt, also heute gegen Blau-Weiß, wann dann?“, lautet die Devise. Schließlich liegen die Tiroler vor der Begegnung schon zwölf Punkte hinter Austria Lustenau.