Versuchslabor in Landeck für die Techniker von morgen

„Wir haben ein Problem“, betont Technologieunternehmer Rainer Haag, „uns fehlen in der Region die technischen Fachkräfte – von den Lehrlingen bis hin zu den Studienabsolventen.“ Mit Philipp Machac und Simon Abler hat Haag nun den Verein Mint-Oberland gegründet. Ziel ist, bis Anfang kommenden Jahres in Landeck ein Labor einzurichten, in dem Kinder und Jugendliche in die Bereiche Technik, Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften schnuppern können. Man wolle niemanden zu diesem Weg zwingen. „Viele Kinder sind technikaffin, haben aber nicht die Möglichkeit das auszuprobieren“, erklärt er. Längst sei viel in den Lehrplänen verankert, oft würde aber das Geld für eine professionelle Ausstattung fehlen. Die Lehrer haben großes Interesse, betont Philipp Machac, der dem Verein als Obmann vorsteht – „was fehlt, ist der Schwung“.