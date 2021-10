Konflikt in der Landesregierung um Bericht zu Maximilianjahr

Innsbruck – Die Kritik des Landesrechnungshofs an der Organisation und Projektabwicklung des Maximilianjahrs 2019 führt zu massiven Spannungen in der Landesregierung. Eigentlich sollte der Prüfbericht am Dienstag in der Regierung diskutiert werden, doch wie aus dem Landhaus zu hören ist, dürfte es nicht dazu kommen. Kultur-Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) soll ziemlich sauer darüber sein, dass jetzt der Kulturabteilung der „Schwarze Peter“ zugeschoben wird.