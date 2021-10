Aus Liebe zum Land: Ein Wiener, der in Tirol beerdigt werden möchte

Der Wiener Johann Soukup will in Tirol ruhen.

Wien – Manche Entscheidungen fallen einem nicht leicht, sie werden deshalb verdrängt und aufgeschoben. Vor allem, wenn es sich um den Tod handelt. An das Testament etwa wollen viele erst gar nicht denken – oder an die letzte Ruhestätte. Johann Soukup ist da anders, er weiß genau, wo er begraben werden möchte – und zwar in Tirol. Doch das ist nicht so einfach. Herr Soukup ist nämlich Wiener. Der 79-Jährige lässt aber nicht locker – er will unbedingt ein Grab im Land seines Herzens.