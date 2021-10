Autofahrer kollidierte auf Fernpassstraße mit Pkw: 31-Jähriger verletzt

Vils – Auf der Fernpassstraße (B 179) kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Deutschland geriet gegen 15.30 Uhr in Vils auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug des 31-Jährigen und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Der 31-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die weiteren Beteiligten und vier Insassen in den betroffenen Fahrzeugen blieben unverletzt. (TT.com)