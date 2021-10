Suche nach Kriegsrelikten in Innsbruck: „Wir rechnen mit mehr Bomben“

Innsbruck – Am Dienstag haben alle alles richtig gemacht: Nach wenigen Stunden konnte die Fliegerbombe, die bei Grabungen am Südring gefunden wurde, entschärft werden. „Ich habe mit dem Historiker vom Sondereinsatzkommando vor Ort gesprochen, er ist Sachverständiger bei Großbaustellen“, sagt Vizebürgermeister Hannes Anzengruber. Weitere Treffen seien geplant, um zu klären, welche heiklen Punkte in Innsbruck schon erfasst sind. Anzengruber: „Im Bereich des Südrings rechnen wir jedenfalls mit mehr Bomben.“