20-Jähriger hantierte in Hall mit Schusswaffe in fahrendem Auto

Hall in Tirol – Ein 20-Jähriger hantierte am Samstag gegen 16.15 Uhr mit einer Schusswaffe in einem fahrenden Pkw im Stadtgebiet von Hall. Passanten verständigten die Polizei, eine Fahndung wurde eingeleitet. Der alkoholisierte 20-Jährige kam kurz darauf selbstständig zur Polizeiinspektion Hall. Bei einer Durchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe vorgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Österreicher wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt. (TT.com)